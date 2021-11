Wenn in Homburg-Einöd kommende Woche ein weiteres Stück Ortsdurchfahrt repariert wird, drohen erneut Verkehrsbehinderungen, vor allem zu den Stoßzeiten. Der saarländische Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) kündigt für Dienstag, 16. November, 8 Uhr morgens, bis Samstag, 20. November, 14 Uhr, Sanierungsarbeiten in der Hauptstraße in Höhe des Bürgerhauses an, also des ehemaligen Bürgermeisteramtes. Dem Verkehr bleibt in der Bauzeit nur eine Fahrspur für beide Richtungen. Eine Baustellenampel soll ihn regeln. Die Aus- und Einfahrten der Straßen Im Wieschen und An den Kastanien von und zur Hauptstraße bleiben voll gesperrt.