Der ASV Mittelbach hat vor Ostern erneut eine Müllsammelaktion an der Bickenalb durchgeführt. Sie konzentrierten sich beim Säubern auf den Bereich, den sie auch gepachtet haben. Dieser führt von der Landesgrenze zwischen dem Saarland und Rheinland-Pfalz bis an die Mündung in den Hornbach bei Zweibrücken.

Seit 30 Jahren schon kümmert sich der ASV Mittelbach um die Säuberung der Bickenalb. In dem etwa 17 Kilometer langen Bach, der in Frankreich entspringt und in Zweibrücken in den Hornbach mündet, leben hauptsächlich Bachforellen und andere kleine Fische. An der diesjährigen Aktion, die vom UBZ unterstützt wurde, beteiligten sich zwölf Helfer und sammelten und entsorgten sechs Säcke voller Müll sowie zwei Autoräder inklusive Reifen. Das sei mehr, als sie letztes Jahr gefunden haben. Trotzdem sei der Bach in einem besseren Zustand als noch in 2021, da die Gülle, die vor knapp einem Jahr durch einen Unfall in die Bickenalb gelangte, sich zunehmend abbaue, so Markus Wolf vom ASV. Der Fischbestand habe sich laut Wolf wieder ein bisschen erholt und sei im unteren Teil des Baches in einem annehmbaren Zustand.