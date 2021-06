Gleich sechs Neuzugänge vermeldet Landesligist VB Zweibrücken. Vom A-Klassen-Klub SG Bechhofen/Lambsborn kommt der spielstarke, torgefährliche Mittelfeldmann Jan-Niklas Krause (23). Der künftig an der Hochschule in Zweibrücken studierende Jalal Omar kickte zuletzt beim VfL Neustadt. Patrick Blum (22) stand bislang im Kasten des SV Riedheim, und Augustin Quethy Nana Kontchou kehrt vom FK Petersberg zur VBZ zurück. Martin Hüther kommt vom TuS Rimschweiler, und Stürmer Fynn Fritsche spielte zuletzt beim FK Pirmasens. Die sechs Neuen ergänzen den Kader in der Landesliga und A-Klasse. Wo genau Sie zum Einsatz kommen, wird sich erst noch zeigen müssen, sagte VB-Teammanager Michael Müller.