Der Mittwoch trübte wieder alle Hoffnungen auf eine Besserung der Corona-Lage in Zweibrücken: Gleich fünf neue Fälle wurden für Zweibrücken gemeldet. Laut Gesundheitsamt befanden sich vier der Neuinfizierten als enge Familienangehörige erkrankter Personen bereits in häuslicher Quarantäne. Ob einer der neuen Fälle im Zusammenhang mit dem Kindergarten Rimschweiler steht, geht aus der Nachricht des Gesundheitsamts nicht hervor. Dort war am Wochenende ein Fall registriert worden. In Zweibrücken steigt die Inzidenz damit auf 49,7, liegt aber noch knapp unter 50. In Pirmasens wurde ein neuer Fall registriert, so dass die Stadt ihre weiße Weste mit Inzidenz null verliert und auf 2,5 steigt.