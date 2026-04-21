Die Luftwaffe testet in Zweibrücken Abläufe für den Angriffsfall. Dafür starten und landen dort vormittags Kampfjets.

Strahlend blauer Himmel, ein paar Wolken, ein paar Fallschirmjäger und fünf Kampfjets. So sah der Himmel am Montagnachmittag über dem Zweibrücker Flugplatz aus. Denn dort landeten fünf Tornados der Luftwaffe auf dem Triwo-Gelände. Sie gehören zum taktischen Luftwaffengeschwader 33 aus Büchel bei Cochem. Angereist waren sie aus Nörvenich, weil auf dem Flugplatz in Büchel gerade die Start- und Landebahn saniert wird, erklärt der stellvertretende Kommodore Thomas Hiller im RHEINPFALZ-Gespräch.

Die Start- und Landebahn in Zweibrücken ist anders als die an ihrem Heimatflughafen, sagt ein Pilot. Foto: Thomas Füßler

Ziel: weniger angreifbar machen

Bis einschließlich Freitag, 24. April, üben die Piloten jeden Vormittag mit vier Tornados in Zweibrücken Starts und Landungen.

Ein Tornado ist nur als Ersatzmaschine dabei, falls einer ausfällt. Laut Oberstleutnant Hiller ist der Start zwischen 9 und 10 Uhr. Dann fliegen die Piloten im oberen Luftraum oder im Tiefflug zu einem Übungsgebiet, das überall in Deutschland sein kann, und kehren dann wieder nach Zweibrücken zurück. „Die Übungen vormittags werden etwa eineinhalb Stunden dauern“, erklärt Hiller. Dafür habe man sich entschieden, um die Lärmbelastung für die Bevölkerung möglichst gering zu halten. Deshalb werde auch auf Nachtflüge verzichtet.

Ziel der Übung auf dem Flugplatz ist, dass die Luftwaffe alternativ zivile Flughäfen nutzen kann, falls militärische Flugplätze angegriffen werden. Foto: Thomas Füßler

Die Übung der Tornados in Zweibrücken ist Teil des Nato-Konzepts „Dispersed Operations“ (Deutsch: zerstreuter Betrieb). Ziel davon ist, dass die Luftwaffe alternativ zivile Flughäfen nutzen kann, falls militärische Flugplätze angegriffen werden. Außerdem mache man sich so flexibler, weniger berechenbar und schwerer zu treffen, ergänzt Hiller als die Flieger am Montag in Zweibrücken landeten.

90 Soldaten auf dem Flugplatz im Einsatz

Zu der Übung gehöre nicht nur die „Fliegerei“, sondern auch die Versorgung, die technische Wartung und die Bewachung des Personals und Materials, Brandschutz und Betankung. Andere Geschwader hätten solche Übungen bereits durchgeführt, aber für sein Geschwader sei dies das erste Mal.

Nacheinander landen die fünf Tornados auf dem Flugplatz. Foto: Thomas Füßler

Im Einsatz seien rund 90 Soldaten seines Geschwaders mit rund zehn Bundeswehrfahrzeugen, und einige externe Personen. Jeder Tornado sei mit einem Piloten und einem Waffensystemoffizier besetzt. Von der Triwo seien für die Übung acht Angehörige der Flugplatzfeuerwehr vor Ort, ansonsten herrsche Normalbetrieb mit der üblichen Besetzung, ergänzte Benjamin Grünnagel, Geschäftsführer der Triwo AG.

Die Luftwaffe übt die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern auf dem Triwo-Flugplatz. Foto: Thomas Füßler

Für die Piloten waren auf dem Zweibrücker Flugplatz einige Dinge anders als auf ihrem Heimat-Flugplatz. „Die Bahn ist ansteigend. Das heißt: Man sieht nur den Anfang der Landebahn, aber nicht, wo man am Ende rauskommt. Das ist ungewohnt“, erklärte der Pilot, der den zweiten der fünf Tornados in Zweibrücken gelandet hatte. „Außerdem verläuft eine Straße sehr nah parallel zur Startbahn und man kommt den Autos sehr nah. Auf einem großen Militärflugplatz hat man viel mehr Platz“, ergänzt der Soldat. Und er lobt die Mitarbeiter auf dem Flugplatz ganz besonders: „Das Towerpersonal ist am Funk sehr freundlich.“

Jeder Kampfjet ist mit einem Pilot und einem Waffensystemoffizier besetzt. Foto: Thomas Füßler

Mehr zum Thema

„Wir müssen das üben, um gerüstet zu sein“

„Ich glaube, dass wir ganz besonders in Zweibrücken auf eine gute Tradition von Zusammenarbeit zwischen ziviler Seite und Bundeswehr zurückschauen und das vertiefen können“, betonte Oberst Michael Trautermann, Kommandeur Landeskommando Rheinland-Pfalz. Er habe das Nato-Konzept mitgeschrieben in seiner vorherigen Verwendung in Ramstein beim Nato-Hauptquartier, das für die Luftstreitkräfte zuständig ist. Für das Thema Bündnisverteidigung habe er die Zusammenarbeit mit der zivilen Seite in die Pläne eingearbeitet. „Wir müssen das üben, mir müssen zeigen, dass die Zusammenarbeit funktioniert. Um gerüstet zu sein.“ Das sei ihm wichtig.

Das taktische Luftwaffengeschwader 33 aus Büchel ist mit 90 Soldaten und rund zehn Bundeswehrfahrzeugen angereist, um seine Übung auf dem Flugplatz durchzuführen. Foto: Thomas Füßler

Seit Monaten habe sich das Team auf die Übung vorbereitet und sie geplant, sagte Jan Glockhauer, Vorstandsmitglied der Triwo.

Zweibrücken besser als Frankfurt-Hahn

Die Triwo arbeite schon viele Jahre eng mit Bundeswehr beziehungsweise Luftwaffe zusammen, ergänzte Triwo-Chef Grünnagel. Das zeigte sich auch, als die fünf Tornados auf dem Flugplatz landeten: Denn zwischendurch landeten dort auf Fallschirmspringer des Fallschirmjägerregiments 26. Das Regiment, das auch in der Niederauerbach-Kaserne in Zweibrücken beheimatet ist, hatte nämlich zufällig zeitgleich eine Sprungübung.

Am Montag sind die fünf Tornados aus Nörvenich angereist. Foto: Thomas Füßler

Im Oktober 2025 habe das Luftwaffengeschwader 33 sich nach einem geeigneten Flugplatz in Rheinland-Pfalz umgesehen, berichtete Grünnagel. Nur zwei Flugplätze im Land seien dafür infrage gekommen, weil dort genügend Platz sei und die Infrastruktur fürs Militär geeignet wäre: „Frankfurt-Hahn, der auch zu uns gehört, und Zweibrücken.“ Schließlich sei die Wahl auf Zweibrücken gefallen, weil dort die Infrastruktur besser sei und der zivile Flugverkehr dort während der Übung besser weiterlaufen könnte. „Wir wollen den zivilen Flugverkehr vom militärischen separieren. Das ist in Zweibrücken einfacher.“

Mit Spannung warten die Soldaten mit dem stellvertretenden Kommodore Oberstleutnant Thomas Hiller (vorne, zweiter von rechts) auf die Ankunft der Kampfjets. Foto: Thomas Füßler

Stadtchef: Bürger werden anrufen

Das Luftwaffengeschwader sei für die Übung mit fünf Tornados angereist, weil der Flugbetrieb in Nörvenich nach wie vor weiterlaufe und die anderen Maschinen dort im Einsatz seien, erklärte Oberstleutnant Hill. Platz für mehr Maschinen wäre in Zweibrücken noch genügend gewesen, betonte Grünnagel. „Wir haben noch Luft nach oben. Die Kampfjets könnten locker verdreifacht werden und der Normalbetrieb könnte weiterlaufen.“

„Für die Bevölkerung werden es schwierige Tage werden“, sagte der Zweibrücker Oberbürgermeister Marold Wosnitza mit Blick auf den Lärm am Himmel in den nächsten Tagen mit Blick auf die Lärmbelästigung. „Wir haben uns auf einige Anrufe eingestellt.“