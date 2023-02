Von Patrick Göbel

Im Juli 2022 hatte das Landgericht Saarbrücken den Pathologen Thomas H. aus St. Ingbert zu einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt. Der Vorwurf lautete fahrlässige Tötung, schwere und fahrlässige Körperverletzung. Der Mediziner legte dagegen Revision ein. Die hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe nun zurückgewiesen. Das Urteil ist damit rechtskräftig. Thomas H. soll mittels Gewebeproben falsche Krebsdiagnosen in sechs Fällen gestellt haben. Daraufhin hätten sich Patienten Behandlungen unterzogen, die nicht notwendig waren – darunter Chemotherapien und OPs. Nach einer unnötigen Darmoperation starb mindestens ein Patient an einer Blutvergiftung. Seit Anfang Februar steht der Pathologe erneut vor Gericht: Er soll zwei weitere Fehldiagnosen gestellt haben und muss sich nun wegen Totschlags verantworten. Der Prozess läuft noch.