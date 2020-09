Bei einer eine Stunde dauernden Kontrolle am Mittwochnachmittag in der Landauer Straße stoppte die Polizei fünf Autofahrer, die während der Fahrt ihr Handy benutzten. Ihnen droht nun jeweils ein Bußgeld von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg. Weil die verbotswidrige Smartphone- und Handynutzung wegen der Ablenkung im Verkehr Ursache vieler Unfälle ist, kündigt die Polizeiinspektion weitere dieser Kontrollen an. Zwei Autofahrer fielen auch auf, weil sie nicht angegurtet waren.