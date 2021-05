Das Medizinische Versorgungszentrum Stopp zieht großteils vom Ärztehaus in der Rosengartenstraße 8 in die Gabelsberger Straße 9 um. Ab Montag, 17. Mai, werden die ersten Patienten bereits in der Gabelsberger Straße ärztlich betreut. Zwei Bereiche bleiben allerdings am alten Standort.

Der Umzug war eigentlich schon etwas früher geplant, aber Umbau und Komplettrenovierung des neuen Domizils in der Gabelsbergerstraße 9 dauerten länger als geplant. „Das hat teilweise auch an Lieferschwierigkeiten gelegen“, erklärt MVZ-Geschäftsführerin Katja Stopp. Über ein Jahr war das dreistöckige Gebäude eine Baustelle – und die letzten Arbeiten standen noch am Freitag und Samstag an, als der Außenaufzug geliefert und installiert wurde.

„Vor anderthalb Jahren haben wir das Haus von der Arztfamilie Bellmann gekauft“, erzählt Katja Stopp. Nur der Zuschnitt der Zimmer sei unverändert geblieben, ansonsten sei fast alles erneuert worden: vom Bodenbelag bis zu den Sanitäranlagen. Der Umzug der Praxen aus der Rosengartenstraße läuft seit Mitte der Woche und soll bis Sonntag abgeschlossen sein, damit ab Montag die ersten Patienten an der neuen Adresse behandelt werden können. „Für Montag sind bereits einige einbestellt worden“, sagt Katja Stopp.

In der Gabelsbergerstraße praktizieren ab kommender Woche vom MVZ-Team der Kardiologe und Internist Michael Kirstein, der Kardiologe John Scharlau, die Internistin und Hausärztin Beate Kirstein, die Allgemeinmedizinerin und Psychotherapeutin Christine Sifft sowie die Neurologin Igna Uhrig, die seit Mai fürs MVZ arbeitet. Am Standort in der Rosengartenstraße verbleiben die Orthopädin Hosai Abdullah und Physiotherapeut Florin Puiulet. Ihnen steht dann dort auf anderthalb Etagen mehr Raum zur Verfügung.

Die ärztlichen Praxen an der neuen Adresse werden in den beiden unteren Stockwerken eingerichtet – auf einer Gesamtfläche von 350 Quadratmetern. „Wir könnten aber noch um die beiden oberen Stockwerke erweitern“, meint Stopp. Dort stünden theoretisch weitere 200 Quadratmeter zur Verfügung. Die MVZ-Geschäftsführerin könnte sich gut vorstellen, dass dort mal ein Psychiater einzieht. „Da sind wir in Zweibrücken unterversorgt“, sagt sie.

Das MVZ hat nach Angaben von Katja Stopp auch neue Diagnostikgeräte gekauft, etwa eins zur Messung der Nervenleitgeschwindigkeit, das bei neurologischen Störungen wie Parkinson, Tremens oder Migräne zum Einsatz kommt. Und für die Kardiologie wurde ein neues Echogerät angeschafft. Rund 340 000 Euro hat das MVZ laut Stopp investiert – 160 000 Euro in die Gebäudesanierung sowie den Aufzug und 180 000 Euro für neue Diagnostikgeräte und die EDV.

Zum MVZ Stopp, das 2011 gegründet wurde und dann schnell wuchs, gehören mittlerweile sechs Ärzte, ein Physiotherapeut und eine Ernährungsberaterin sowie medizinische Fachangestellte – insgesamt 23 Beschäftigte. „Die Ärzte im MVZ können sich rein auf die Medizin konzentrieren und müssen sich nicht mit betriebswirtschaftlichen Dingen herumschlagen“, meint Katja Stopp, denn dafür sei sie als Geschäftsführerin da. „Um die Abrechnungen und das Personal müssen sich die Ärzte nicht kümmern.“

Im Medizinischen Versorgungszentrum könnten Patienten vielfach diagnostisch abgeklärt werden. „Ein großes Problem bei Überweisungen ist der Informationsverlust“, weiß Stopp. Durch mehrere Fachrichtungen in einem MVZ gingen weniger Informationen zwischen den Ärzten verloren, denn jeder Arzt sehe, was mit dem Patienten vorher schon gemacht wurde. Da seien die Wege kurz. Stopp verdeutlicht: „Wenn jemand mit Brustschmerzen zum Hausarzt kommt, macht der ein EKG und schickt ihn, wenn er unsicher ist, zu einem Kardiologen. Dort können die Wartezeiten lang sein. Hier im MVZ kann das ein Kardiologe direkt abklären.“