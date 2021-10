Am Sonntag, 17. Oktober, 14.30 Uhr, führt die herzogliche Kammerzofe Anna, alias Kerstin Lischer, unter dem Motto „Die Kirschen von Tschifflick“, durch das barocke Gartendenkmal in der Fasanerie. Treffpunkt ist am Eingang des Romantik Hotels Landschloss Fasanerie, neben dem Parkplatz. Die Teilnahmegebühr von sechs Euro ist vor Ort an die Gästeführerin zu zahlen. Die Führung dauert etwa eine Stunde und ist für Gruppen auch als Sonderführung zum Wunschtermin buchbar.