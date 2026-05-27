Wenn Zweibrücker derzeit einen neuen Führerschein wollen, müssen sie wochenlang auf einen Termin warten. Die Stadt sieht das Problem. Und gelobt Besserung.

Wer derzeit einen Termin bei der Führerscheinstelle braucht, muss Geduld mitbringen: Rund acht Wochen beträgt die Wartezeit. „Ursache ist eine vorübergehende personelle Unterbesetzung“, erklärt Zweibrückens Rathaussprecher Jens John auf Nachfrage der RHEINPFALZ. Mehrere offene Stellen seien derzeit nicht besetzt. John weiter: „Dadurch stehen momentan weniger Kapazitäten für die Terminvergabe zur Verfügung, was sich unmittelbar auf die Bearbeitungszeiten auswirkt.“

Normalerweise dauert es etwa zehn Tage, bis Zweibrücker einen Termin bei der Führerscheinstelle im Behördenzentrum „Max 1“ erhalten. Doch davon ist man derzeit weit entfernt. Im Ordnungsamt arbeitet man nach Angaben der Stadt bereits daran, die Situation wieder zu entspannen. „Wir stehen im engen Austausch mit dem Personalamt, um kurzfristig geeignete Maßnahmen zum personellen Ausgleich zu treffen und offene Stellen zeitnah zu besetzen“, sagt John.

Personalmangel lässt sich kaum kompensieren

Normalerweise arbeiten vier Personen in der Führerscheinstelle. Aktuell sei allerdings nur eine Stelle besetzt, eine weitere Person werde derzeit eingearbeitet. Gerüchte, wonach die Leitungsstelle vakant sei, weist John zurück. Die Leitung der Führerscheinstelle ist gleichzeitig auch für die Straßenverkehrsbehörde zuständig. „Im operativen Tagesgeschäft bestehen jedoch weiterhin erhebliche Einschränkungen“, räumt der Pressesprecher ein. Stellenausschreibungen seien bereits veröffentlicht, bis neue Mitarbeiter tatsächlich anfangen könnten, werde jedoch noch Zeit vergehen.

Warum also nicht kurzfristig Personal aus dem Einwohnermeldeamt einsetzen? Laut Stadt ist das nur bedingt möglich. „Das Einwohnermeldeamt ist selbst personell belastet“, erklärt John. Hinzu komme, dass die Arbeit in der Führerscheinstelle spezielles Fachwissen erfordere – ebenso wie die Einarbeitung in besondere Fachverfahren sowie technische Zugänge, Berechtigungen und entsprechende Lizenzen. „Diese Voraussetzungen lassen sich nicht kurzfristig schaffen.“

Wenn der Führerschein abläuft

Nach Angaben der Stadt sind lange Wartezeiten derzeit ausschließlich in der Führerscheinstelle ein Problem. „In den übrigen Bereichen bestehen aktuell keine vergleichbaren Einschränkungen bei der Terminvergabe“, betont John. Die Vergabe laufe über ein elektronisches Terminsystem, das eine „möglichst faire und effiziente Verteilung der verfügbaren Kapazitäten“ gewährleisten solle. Eine gesetzliche Vorgabe, wie lange Bürger höchstens auf einen Termin warten dürfen, gebe es allerdings nicht. „Unabhängig davon ist es unser Anspruch, Termine so zeitnah wie möglich bereitzustellen“, erklärt John.

Seit 2022 läuft der Umtausch alter Führerscheine. Doch was passiert, wenn der Führerschein abläuft, bevor überhaupt ein Termin frei wird? Laut Stadt bleibt die Fahrerlaubnis bestehen. „Ungültig wird in diesem Fall lediglich das Dokument als Nachweis“, erklärt John. Heißt konkret: Autofahren darf man weiterhin – bei einer Polizeikontrolle kann allerdings kein gültiger Führerschein vorgezeigt werden. Laut Bußgeldkatalog droht dafür ein Verwarnungsgeld von zehn Euro. Die Empfehlung der Stadt fällt deshalb eindeutig aus: „Wir empfehlen, frühzeitig einen Verlängerungstermin zu vereinbaren.“

Beim Kreis läuft es deutlich entspannter

Ganz anders die Situation bei der Kreisverwaltung: Dort braucht man für einen neuen Führerschein gar keinen Termin. Das gilt laut Kreis-Pressesprecherin Steffi Blinn auch für die Zulassungsstelle. „Die Bürger können während der Öffnungszeiten einfach vorbeikommen“, erklärt sie. Von Personalmangel sei bei der Kreisverwaltung derzeit keine Rede.

Die Führerscheinstelle der Kreisverwaltung ist für alle Bürger im Landkreis zuständig. Zweibrücker und Pirmasenser können ihren Führerschein dort allerdings nicht verlängern. Berührungspunkte zwischen Stadt und Kreis gibt es lediglich bei der Zulassungsstelle. „Jeder Kreisbürger kann sein Auto auch bei der Stadtverwaltung in Zweibrücken zulassen“, sagt Blinn.