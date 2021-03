Bereits am Samstagabend, 27. Februar, wurden mehrere junge Leute bei einem schweren Autounfall in der Neunkircher Bahnhofstraße verletzt. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, saß ein 18-jähriger Fahranfänger aus Rheinland-Pfalz am Steuer. Vom Bahnhof her kommend, geriet das Auto in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, ehe es gegen die Bordsteinkante prallte und dann an einer Straßenlaterne landete. Der Wagen sei mit sechs Personen besetzt gewesen. Vier saßen auf der Rückbank, von denen drei junge Leute beim Unfall verletzt wurden. Betroffen seien zwei junge Frauen, 16 und 14 Jahre alt, sowie ein männlicher 15-Jähriger. Sie seien nicht angeschnallt gewesen. Am Auto entstand Totalschaden. Die Straßenlaterne wurde so schwer demoliert, dass sie abgebaut werden musste. Der Fahrer habe erst seit sechs Tagen seinen Führerschein gehabt. Die Polizei ermittelt gegen die Insassen zudem wegen Verstoßes gegen die Corona-Vorschriften.