Sie hat das Zeug zur Schriftstellerin: Kurzgeschichten, Fantasie, Romane … Und mit ihrem Witz und ihrer Ironie würde sie so manchen Komiker und solche, die sich dafür halten, in den Schatten stellen. Aber Sigrid Sebald ist Journalistin, genauer: Lokalredakteurin. Und das mit Leidenschaft.

Ab heute ist Sigrid Sebald in Nachfolge von Thomas Salzmann stellvertretende Leiterin unserer Zweibrücker Lokalredaktion. Die Herausforderungen sind groß: Im härter gewordenen Wettbewerb der Medien muss die Aufmerksamkeit der Leserinnen und Leser gefunden werden – mit Aktualität, Kompetenz, Gespür für die Themen und Bedürfnisse der Leserschaft, mit neuen digitalen Angeboten.

Sigrid Sebald ist bestens dafür gerüstet. „Einmal Zweibrücken, immer Zweibrücken“ könnte man ihre Biografie betiteln. 1969 hier geboren, Abi hier auf dem Gymnasium, Studium der Germanistik und Soziologie ganz in der Nähe, nämlich in Saarbrücken. Mit ihrem Mann, RHEINPFALZ-Redakteur in Kaiserslautern, und ihrer Tochter lebt sie in Rimschweiler.

Seit 1989 schreibt Sigrid Sebald für die RHEINPFALZ, zunächst als freie Mitarbeiterin. Im Jahr 2000 folgte das Volontariat in unserem Verlag. Seit dem Frühjahr 2001 ist sie Lokalredakteurin in Zweibrücken. Sie kennt die Stadt und ihre Menschen bestens. Sie ist eine stolze Zweibrückerin. Doch journalistische Distanz zu wahren, den Finger in die Wunde zu legen, wo es nötig ist, fällt ihr nicht schwer.

Sigrid Sebald wird in der Redaktion von allen wegen ihres Teamgeistes geschätzt. Sie wird mit Humor führen, mit menschlicher Wärme und doch entschieden. Und sie wird weiter schreiben, auch ihre köstliche Kolumne „Ich sag’s mal so“ oder ihre fantastischen Weihnachtsgeschichten.

Glück auf, liebe Sigrid Sebald.