Der Zweibrücker Stadtrat wird in seiner Sitzung am Mittwoch (21. September, 17 Uhr, Rathaus) voraussichtlich beschließen, dass die Stadt ihren Antrag beim Bund auf Fördergelder für den Rosengarten zurückzieht. Anfang 2021 hatte die Stadt Interesse an Zuschüssen aus dem Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ bekundet. Tatsächlich bewilligte der Bundestag daraufhin eine großzügige Förderung von Klimaprojekten im Rosengarten. Deren Gesamtkosten wurden im März 2021 auf 317.000 Euro geschätzt. Davon hätte der Bund 285.300 Euro übernommen. Bei der Stadt Zweibrücken verbliebe ein Eigenanteil, der damals auf 31.700 Euro taxiert wurde. Wie die Stadtverwaltung jetzt erklärt, geht eine neue Kostenschätzung von einer drastischen Preissteigerung um 30 Prozent auf nunmehr 412.000 Euro aus. Der Bundeszuschuss sei aber ein Festbetrag und verbleibe bei den zugesagten 285.300 Euro. Dadurch würde der Eigenanteil der Stadt Zweibrücken statt der anfangs veranschlagten 31.700 Euro nun auf fast 127.000 Euro klettern. Weil dieser Betrag aber weder im Stadthaushalt berücksichtigt noch finanzierbar sei, rät der Umwelt- und Servicebetrieb (UBZ) dem Stadtrat, den gesamten Förderantrag zurückzunehmen.