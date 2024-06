Die Fête de la musique wird auch in diesem Jahr wieder am Mittsommernachtstag, 21. Juni, in Homburg, Saarbrücken und Landau begangen.

Am Freitag, 21. Juni, präsentieren sich Musiker, Bands und Tanzgruppen im Rahmen der Fête de la musique in der Homburger Innenstadt. Auf dem Christian-Weber-Platz beginnt um 17 Uhr der zweite Hip-Hop-Contest. Im Anschluss werden die Gewinner gekürt.

Bunte Musikmischung

In Saarbrücken treten an verschiedenen Orten in der Innenstadt, auf Plätzen, im Grünen oder vor Cafés und Bars, mehr als 20 Musikgruppen auf. Am Ulanen-Pavillon am Staden erklingt ab 15 Uhr Blues von der Band The Vintage Men. Die Kammermusik und Solisten des Gymnasiums am Schloss bieten um 16 Uhr im Lokal Terminus klassische Klänge dar. Ab 16 Uhr gibt es ein Konzert der Bluesrock-Gruppe Stetson im Geschäft Kawumm. Im Ulanen Hof treten um 16 Uhr Marx & Wern auf, Pianist Timo Brück spielt um 17 Uhr New Classics in der Saarbrücker Stadtbibliothek. Außerdem tritt die Band Savoy Truffle ab 18 Uhr auf dem Ludwigsplatz vor der Kneipe Fürst Ludwig auf. Vor dem Kulturcafé am St. Johanner Markt spielen ab 19 Uhr die Akustik Piraten Pop, Rock und Evergreens. Parallel gibt’s Rockmusik mit The Spiral im Synop. Zum Abschluss spielt Stollwerk ab 19.30 Uhr am Ulanen-Pavillon Rock- und Popmusik und Lasse Zimmat ab 20 Uhr im Ulanen Hof. Das Programm kann man herunterladen unter saarbruecken.de/kultur, es liegt auch in der Kulturinfo am St. Johanner Markt aus.

In Landau spielt auf dem Rathausplatz um 18 Uhr die United Concert Band, um 19.15 Uhr das Sinfonische Blasorchester der Stadtkapelle und um 20.45 Uhr Brass Connection, die Bigband der Stadtkapelle. Die Fête de la musique als Open-Air-Fest gibt’s seit 1982 in Europa, der Eintritt zu allen Konzerten ist frei.