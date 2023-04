Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als die SPD-Bundestagsabgeordneten Angelika Glöckner und Joe Weingarten im Niederauerbacher Sportheim über die vernachlässigte Kaserne reden, fallen laute, harte Worte.

Rückblick: Im Jahr 2016 entdeckt man bei einer Routinekontrolle Schimmel in der Küche der Niederauerbach-Kasernen. Von da an werden die Soldatinnen und Soldaten in Zweibrücken aus der Graf-Haeseler-Kaserne in Lebach mit Essen beliefert.