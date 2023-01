Von Patrick Göbel

In der Nacht auf Freitag wurden Anwohner in der Nähe der Sparkasse in Neunkirchen-Furpach von einer Explosion aus dem Schlaf gerissen. Unbekannte hatten den Geldautomaten der Bank gesprengt. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter Geld erbeutet haben. Wie hoch die Summe ist, kann die Polizei noch nicht sagen.

Anwohner berichteten den Ermittlern außerdem von einem Feuerball und riefen gegen 2.45 Uhr die Polizei. Die Beamten riegelten den Tatort ab. Die Explosion war so stark, dass eine ganze Fensterfront aus der Verankerung gerissen und auf den Bürgersteig geschleudert wurde. Am Gebäude selbst ist ein hoher Sachschaden entstanden; der Vorraum der Sparkasse wurde zerstört. Laut Polizei besteht Einsturzgefahr. Verletzt wurde laut den Ermittlern niemand.

Eine Anwohnerin beschreibt den Vorfall so: „Zuerst war es ein kurzer leiser Knall, zwei bis drei Minuten später ein so lauter Knall, dass das ganze Haus vibriert hat.“ Die Frau habe einen schwarzen Kombi in Richtung Friedhof am Kohlhof fahren gesehen. Experten für Sprengstoff des Landeskriminalamts haben den Tatort mittlerweile gesichert und für die Ermittler freigegeben. Die Ermittlungen dauern an.