Erst Hornbach, jetzt Bubenhausen: Unbekannte haben erneut einen Geldautomaten gesprengt. Das Geld lag sogar auf dem Parkplatz des Netto-Marktes herum. Ein zweiter Sprengsatz wurde erst später entdeckt. Er hatte nicht gezündet. Sowohl die Sparkasse als auch die VR-Bank haben Konsequenzen gezogen.

Bei einem Unfall zwischen Zweibrücken und Homburg-Kirrberg wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Laut Polizei war eine junge Autofahrerin aus einem Feldweg auf die Straße eingebogen und hatte die Vorfahrt des Motorrades missachtet.

Junge fesche Ärztinnen und Ärzte, die auf dem flachen Land oder hoch oben in den Bergen mit unermüdlichem Elan Leben retten, bevölkern zwar die einschlägigen TV-Formate, doch die Realität sieht leider anders aus: In unserer Region steckt im weißen Kittel vielerorts ein Silberrücken, der schon viele, viele Jahre Praxisstress auf dem Buckel hat und das Stethoskop nicht selten nur zu gerne an den Nagel hängen würde. Was die Westpfalz dagegen tun will: Studenten nach Ungarn schicken, damit sie als Ärzte zurückkommen.

Ein Pirmasenser Chemieunternehmen hat Klebstoff nach Russland geliefert, der zur Herstellung von Kampfstiefeln verwendet wurde. Einen Folgeauftrag hat das Unternehmen jetzt abgelehnt.

Die Dara Group hat eine Niederlage vor dem Arbeitsgericht erlitten. Sie muss einer ehemaligen Eventmanagerin 15.000 Euro Gehalt nachzahlen.

Tipps, was man mit Kindern in der Südwestpfalz in den Pfingstferien unternehmen kann, enthält eine Broschüre der Kreistouristik, die jetzt neu aufgelegt wurde.

Im kommenden Schuljahr müssen Grundschüler aus Thaleischweiler-Fröschen zum Sportunterricht nach Maßweiler. Die Turnhalle ihrer Schule muss saniert werden.