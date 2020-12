Am Montagmorgen, 21. Dezember, wurde in Homburg eine 58-jährige Frau von einem Exhibitionisten belästigt. Laut Polizeiangaben war die Frau gegen 8 Uhr am Warburgring zu Fuß in Richtung Uniklinik unterwegs, als ihr ein Mann mit aufgesetzter Corona-Schutzmaske entgegenkam. Als er sich ihr bis auf fünf Meter genähert hatte, habe er sich entblößt und sei weiter auf die Frau zugegangen. Wortlos sei er mit entblößtem Intimbereich an der 58-Jährigen vorbei weitergegangen. Beschrieben wird der Exhibitionist als etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und korpulent. Er trug eine dunkle Jogginghose und ein dunkles Kapuzenshirt. Zusätzlich zur Mund-Nasen-Maske hatte er seine Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Für ihre Fahndung, die bislang ergebnislos verlief, bittet die Homburger Polizei um Zeugenhinweise unter Telefon 06841/1060.