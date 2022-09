Zuerst hatte er ihr in der Bechhofer Ludwigstraße aus 200 Metern Entfernung hinterhergepfiffen. Dann, so schildert die Polizei, zog sich ein Unbekannter am Mittwochnachmittag um 17 Uhr vor einer Passantin nahe einer Pferdekoppel vollständig aus. Die Frau habe sich sofort entfernt. Später habe sie über Soziale Medien erfahren, dass sich der Mann wohl schon den ganzen Tag über in Bechhofen herumgedrückt haben soll. Der Unbekannte ist 30 bis 40 Jahre alt. Er hat dunkle lange Haare und trug ein T-Shirt und blaue Jeans. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331 520-0 oder E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de entgegen.