Eine widerliche Begegnung hatte ein 65-Jähriger, der am Samstag, 14. November, Freizeitsport im Homburger Stadtpark in der Nähe des ehemaligen Freibades betrieb. Wie die Polizei berichtet, lief der Jogger gegen 13 Uhr an einem Unbekannten vorbei, als dieser sich plötzlich umdrehte und sich gegenüber dem Sportler entblößte. Der Exhibitionist entfernte sich anschließend. Er soll etwa 45 Jahre alt, schmal und geschätzt 1,75 Meter groß sein. Er hatte eine Stirnglatze und längere graue Haare, die hinten zum Pferdeschwanz gebunden waren. Hinweise nimmt die Polizei in Homburg unter Telefon 06841/1060 entgegen.