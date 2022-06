Ein Exhibitionist soll am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr eine 26-Jährige im Saarbrücker Echelmyerpark sexuell belästigt haben. Wie die Polizei berichtet, soll der Unbekannte auf die 26-Jährige beim Sonnenbaden im Bikini zugegangen sein, dabei habe er sein erigiertes Glied aus der Hose genommen. Eine bislang unbekannte Passantin sprach den Mann daraufhin auf sein Verhalten an, er verließ dann den Park. Die geschädigte 26-Jährige ging nach Hause und erstattete am Abend Anzeige bei der Polizei. Der Verdächtige soll etwas kleiner gewesen sein, dunkle Haare sowie ein ungepflegtes Erscheinungsbild gehabt haben. Die Polizei Saarbrücken sucht Zeugen, Telefon 0681 9321233.