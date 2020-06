Der Kleine Exe wird um eine große Spielanlage erweitert. Den Plänen stimmte der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zu. Kosten wird die Anlage rund 100 000 Euro. Sie wird so angelegt, dass sie zum Teil auch von Menschen mit Behinderung genutzt werden kann.

Die Spielanlage soll für Kinder und Jugendliche jeden Alters etwas bieten. So sind unter anderem mehrere Rutschen (auch eine gewendelte), verschiedene Türme und Klettermöglichkeiten, ein Liegenetz, Netztunnel und eine Hängebrücke vorgesehen. Laut Oberbürgermeister Marold Wosnitza war nur die Firma Hags in der Lage, den Spielbereich so zu planen, dass Teile davon auch behinderte Menschen benutzen können. Zumindest habe nur diese Firma ein Angebot abgegeben.

Videoüberwachung: Pläne nach den Sommerferien

Der Exe hat sich mit dem Spielplatz am Wasser, seinen Sportanlagen, Kletterfelsen, der Skate-Anlage und Fitness-Geräten mittlerweile zu einem kleinen Freizeitpark entwickelt. „Da ist etwas Tolles entstanden, und es ist nur richtig, dass weiter investiert wird“, sagte SDP-Fraktionssprecher Stéphane Moulin. Er mahnte gleichzeitig, dass es nicht nur Menschen gibt, „die es gut meinen“. Und erinnerte an den Vandalismus, unter dem der Exe immer mal wieder zu leiden hat. Deshalb wollte Moulin wissen, wie weit die Pläne für eine Videoüberwachung sind. Bauamtsleiter Christian Michels kündigte an, diese in der Ratssitzung nach den Ferien vorzustellen. Aktuell würden die Angebote geprüft.

Der Oberbürgermeister zeigte sich ebenfalls begeistert über das, was auf dem kleinen Exe entstanden ist: „Das wird unfassbar gut angenommen. Die Bürger genießen das. Wenn jetzt noch die Sportanlagen zeitgemäß hergerichtet werden, haben wir ein richtiges Kleinod.“ Wosnitza kündigte für die kommenden beiden Jahre Maßnahmen auf weiteren Spielplätzen der Stadt an, unter anderem für Oberauerbach und Rimschweiler. Für den Prinzenpark in Ernstweiler seien Spielgeräte bestellt.