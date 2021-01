Fußball-Regionalligist FC 08 Homburg hat am Montag, 18. Januar, seinen bis Juni 2022 laufenden Vertrag mit dem Abwehrspieler Johannes Kraus aufgelöst. Der 21-Jährige war im Sommer 2020 von den Würzburger Kickers zu den Grün-Weißen gewechselt, kam in Homburg jedoch nur bei der sechstklassigen Zweiten Mannschaft zum Einsatz. In der Saarlandliga bestritt er fünf Spiele und erzielte einen Treffer. Kurzfristig habe Kraus um die Auflösung seines Vertrages gebeten. Dieser Bitte kam der Verein nach. FCH-Trainer Matthias Mink: „Johannes ist nie wirklich in Homburg angekommen. Beide Seiten, Verein und Spieler, haben sich wesentlich mehr im Sommer erhofft. Wir wünschen Johannes bei seiner nächsten Station sportlich alles Gute.“

Am Dienstag kostenloser Livestream

Am Dienstagabend, 19. Januar, bestreitet der FC Homburg ein Regionalligaspiel auswärts in Sinsheim bei der TSG Hoffenheim II. Für das coronabedingt zuschauerlose Spiel wird ein kostenloser Livestream unter www.fc08homburg.de organisiert.