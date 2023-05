Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Corona-Pandemie kam bei Fabian Vollmar wieder der Wunsch auf, selbst zu kicken. Dafür gab er die zuvor langjährige Schiedsrichter-Karriere auf, hilft nur noch im Notfall an der Pfeife aus. Inzwischen ist er in der Defensive Stammspieler beim B-Klasse-Spitzenreiter SV Großsteinhausen.

Es läuft die 68. Spielminute, am 25. September, in der B-Klassen-Begegnung zwischen dem SV Großsteinhausen und dem TV Althornbach. TVA-Kicker Pascal Schneider grätscht in den alleine