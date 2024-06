Ein früheres Mitglied des „Nationalen Widerstands Zweibrücken“ kandidiert auf Platz 9 der Bewerberliste der AfD für den Stadtrat.

Der Tiefbau-Facharbeiter Jannik Telöken ist früher mit der rechtsextremistischen Gruppe „Nationaler Widerstand“ in Erscheinung getreten. Unter anderem trat er am 4. August 2018 als Redner während einer Neonazi-Kundgebung „gegen Überfremdung“ in Alzey auf. Einträge auf seiner Facebookseite aus der Zeit bis Anfang 2019 verweisen deutlich nach ganz rechtsaußen – mit SS-Videos, Verherrlichung der Wehrmacht, Hitler-Bezügen und Gewaltaufrufen gegen links. Das Profil ist nicht aktuell, aber weiterhin online.

Auf Anfrage erklärt AfD-Stadtratsfraktionschef Harald Benoit, man habe die Personalie „bei der Aufnahme und später bei der Kandidatenaufstellung diskutiert“. Telöken habe den „Widerstand“ 2019 „nach Differenzen verlassen“ und später eine Familie gegründet. „Er hat mit dem ,Nationalen Widerstand’ seit 2020 nichts mehr zu tun“, betont Benoit, dass die AfD bei Telöken „ab 2020 keine Auffälligkeiten“ feststelle. Der Bewerber bewege sich heute „in einem anderen sozialen Umfeld als vor 2020“. Benoit spricht von „immer denselben Quellen“, aus denen vor Wahlen „solche Informationen gegen die AfD in Zweibrücken hochpoppen“. Daher würden Neuaufnahmen genau geprüft. Über Jannik Telökens Aufnahme habe man zwei Monate lang beraten.

Telöken: Vom Rechtsextremismus losgesagt

Jannik Telöken räumt im Gespräch mit der RHEINPFALZ ein, dass er sich früher tatsächlich in der Rechtsextremismus-Szene bewegt, sich mittlerweile aber davon losgesagt habe. Dieses Kapitel sei für ihn Vergangenheit. Sollte er in den Stadtrat gewählt werden, wolle er gerne seine beruflichen Kenntnisse als Straßen- und Kanalbauer in die kommunale Infrastrukturplanung einbringen – auch mit Blick auf den Ausbau von Kanälen angesichts des jüngsten Hochwassers.