Der Abwehrspieler Jonas Scholz, im Winter vom 1. FC Kaiserslautern zum Regionalligisten FC Homburg gewechselt, wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Wie die Saarpfälzer am Karfreitag mitteilten, wird er für die nächsten beiden Spiele nicht zur Verfügung stehen. Zu Wochenbeginn habe Scholz über leichte Symptome geklagt, woraufhin er sich in häusliche Quarantäne begab. Dann sei ein PCR-Test positiv ausgefallen. Eine spätere routinemäßige Testung der Mannschaft und des Trainerstabs habe durchweg negative Resultate gezeitigt. Nach FCH-Angaben wurde die Mannschaft sofort nach Bekanntwerden von Scholz’ Testergebnis vorsorglich in häusliche Quarantäne geschickt. Das folgende Prozedere sei dadurch erschwert worden, dass die Spieler je nach Wohnort auf insgesamt fünf Gesundheitsämter und sieben Ortspolizeibehörden verteilt sind. Man habe es aber geschafft, für die meisten Spieler eine Arbeitsquarantäne zu erreichen, sodass der Trainings- und Spielbetrieb aufrechterhalten bleiben könne, sagt FCH-Geschäftsführer Rafael Kowollik. Die ohnehin schon strengen Hygieneauflagen würden durch tägliche Testungen ausgeweitet. Das Training wurde am Gründonnerstag teilweise wieder aufgenommen. Am Karfreitag stießen weitere Spieler wieder zum Team. Somit könne das Auswärtsspiel am Karsamstag beim FSV Frankfurt stattfinden. Rafael Kowollik; „Nach nun bereits zwei eingetretenen Coronafällen bei der Ersten Mannschaft – der erste Fall trat im Dezember letzten Jahres auf – lässt sich feststellen, dass bislang keine Ausbreitung des Virus innerhalb unserer Räumlichkeiten erfolgt ist.“