Alles einsteigen! In diesem Fall fährt aber nicht der Zug, sondern der Bus ab. Am Samstag sind die Drittliga-Handballer des SV 64 Zweibrücken nach längerer Zeit, in denen sie mit Kleinbussen unterwegs waren, mal wieder mit einem größeren Bus auf Auswärtsfahrt. Ihr Ziel: die Legoland-Stadt Günzburg. Der Gegner: der VfL Günzburg (Anwurf: 19.30 Uhr). Der Plan: zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf mitbringen.

Vielleicht bringt den Zweibrückern ja das neue Fahrzeug Glück, mit dem sie unterwegs sind: Es ist der ehemalige Mannschaftsbus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft