Das frühere Evangelische Krankenhaus kann an einen Kölner Investor verkauft werden. Die Gläubiger der insolventen Firma Helexier haben dafür grünes Licht gegeben. Eine gute Dreiviertelstunde tagte die Gläubigerversammlung am Mittwochmorgen nichtöffentlich am Pirmasenser Amtsgericht, setzte sich mit dem Angebot des Kölner Geschäftsmanns Cankat Aydogdu auseinander. Am Ende stimmten die Anwesenden für den Verkauf, wenn auch nicht ohne Gegenstimmen und mit etwas Bauchgrimmen beim ein oder anderen. Mehr zum Thema lesen Sie hier