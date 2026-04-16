Zahlreiche Richter und Anwälte werden am Montag, 20. April, gleichzeitig das Oberlandesgericht ( OLG) Zweibrücken verlassen und sich auf dem Schlossplatz tummeln. Grund dafür ist eine Brandschutz- und Evakuierungsübung. Darüber informiert das OLG in einer Mitteilung. Bei der Übung würden ausschließlich interne Abläufe im Brandfall simuliert und die vollständige Evakuierung des Dienstgebäudes, des herzoglichen Schlosses Zweibrücken, geübt. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei seien daher nicht beteiligt. Sammelplatz der Justizangehörigen ist der Schlossplatz. Der reguläre Dienstbetrieb werde durch die Übung nur vorübergehend beeinträchtigt.