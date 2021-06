Das römisch-keltische Ausgrabungsgelände quer über die deutsch-französische Grenze öffnet ab Samstag, 12. Juni, nach langer Corona-Pause wieder seine Museumsgebäude für Genesene, vollständig Geimpfte und Inhaber eines bis zu 24 Stunden alten negativen Schnelltests. Bereits am Mittwoch, 9. Juni, hat das Christliche Jugenddorf Schwarzenbach seinen Gastronomiebetrieb im Bistro „Taverne“ im Kulturpark wieder aufgenommen. Die französischen und deutschen Verantwortlichen im Europäischen Kulturpark Reinheim-Bliesbruck haben ein Hygienekonzept für das gesamte Gelände ausgearbeitet. Wie der Saarpfalz-Kreis mitteilte, bleibt der Eintritt für das Museum „Maison Jean Schaub“ sowie für die römischen Thermen und das französische Ausstellungsgebäude vorerst frei. Im Fürstinnengrab mit der jetzt eigens verlängerten Sonderausstellung „Bliesgau“ wird ein geminderter Eintrittspreis von 3,50 Euro erhoben. Der Besuch des Außengeländes im Park ist weiterhin frei. Gäste müssen für ihren Aufenthalt in den Museen vorab einen Termin unter 06843/900211 vereinbaren. Vor Ort checken sie über die Luca-App ein oder tragen sich in ein ausliegendes Kontaktformular ein. In der Taverne braucht man ab Freitag, 11. Juni, keinen Test mehr für die Sitze im Freien; in den Innenräumen bleibt die Testpflicht aber bestehen.