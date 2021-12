„Quo Vadis, Aida?“ ist bester europäischer Film 2021. Der deutsche Schauspieler Franz Rogowski geht leer aus, „Herr Bachmann und seine Klasse“ auch, aber Große Freiheit“ bekommt zwei Nebenpreise – und Claudia Roth überrascht.

Von Andrea Dittgen

Mit vier Nominierungen war „Quo Vadis, Aida?“, eine Neun-Länder-Produktion – Deutschland ist auch dabei – einer der Favoriten bei den 34. Europäischen Filmpreisen, die am Samstagabend in Berlin mit wenigen Gästen im Livestream vergeben wurden. Er wurde als bester Spielfilm ausgezeichnet, Regisseurin Jasmila Zbanic (47, sie gewann 2006 für ihr Debüt „Esma Geheimnis“ den Goldenen Bären der Berlinale) erzählt von einer Übersetzerin in der UN-Schutzzone Srebrenica im Bosnienkrieg 1995, die versucht, ihren Mann und ihre Söhne zu retten, bevor die serbische Einheiten mehr als 8000 bosnisch-muslimische Männer und Jungen ermorden.

Zbanic - online zugeschaltet – widmete ihren Preis den Frauen von Srebrenica und ihren getöteten Männern: „Frauen müssen immer das Chaos wieder richten, das Männer verursacht haben“, so die Regisseurin. Der Dank der auch für die beste Regie ausgezeichneten Zbanic galt der am Donnerstag verstorbenen italienischen Filmregisseurin Lina Wertmüller, der ersten Frau, die für einen Regie-Oscar nominiert war: „Sie war unsere Großmutter, hat unter harten Bedingungen gekämpft und hat uns den Weg bereitet“. Aida-Darstellerin Jasna Duricic (55) bekam den Preis als beste Schauspielerin. Den zweifelsohne wichtigen und gut gemachten Film sahen in Deutschland allerdings bisher nur knapp 5000 Zuschauer im Kino.

Ausgezeichnet: Anthony Hopkins

„The Father“, der bislang einzige Film über Demenz aus der Perspektive des Dementen brachte dem Briten Anthony Hopkins (83) nach dem Oscar auch den Europäischen Filmpreis als bester Darsteller ein und den Drehbuchautoren Florian Zeller (Frankreich) und Christopher Hampton (Großbritannien) verdient den Drehbuchpreis. Der in Deutschland bislang nur beim Filmfestival Leipzig gezeigte animierte Dokumentarfilm „Flee“ über eine von Afghanistan nach Dänemark Geflüchteten und sein Leben in den 80er und 90er Jahren bekam ebenfalls zwei Preise: beste Dokumentation und beste Animation.

Die nominierte deutsche Lehrer-Schüler-Doku „Herr Bachmann und seine Klasse“ ging ebenso leer aus wie der deutsche Schauspieler Franz Rogowski, der für das Homosexuellen-Drama „Große Freiheit“ nominiert war. Immerhin wurde der Film für die beste Kamera (die Französin Crystal Fournier) und die beste Musik (der deutsche Freejazzer Peter Brötzmann und sein norwegischer Kollege Nils Petter Molvær) ausgezeichnet.

Gegen den alltäglichen Rassismus

Zum besten Debüt wählen Europa Filmkritiker „Promising Young Woman“ (Großbritannien), es ist der einzige Preis, der nicht von den 4200 Mitgliedern der Europäischen Filmakademie gewählt wird. Für ihr Lebenswerk wurde die ungarische Regisseurin Marta Meszaros (90, sie gewann 1975 den Goldenen Bären) geehrt, für den besten Beitrag Europas zum Weltkino die dänische Oscar-Gewinnerin Susanne Bier (51). Die Frauen kamen also nicht zu kurz bei den Preisen, die Schwarzen auch nicht: der Brite Steve McQueen (52) erhielt den Preis für innovatives Geschichtenerzähler für seine Fernsehserie „Small Axe“ über den alltäglichen Rassismus in Großbritannien in den 60er bis 80 Jahren. „Der Kampf geht weiter“, kündigte der Oscar-Preisträger an.

Moderiert wurde die Preisverleihung von der schwarzen deutschen Schauspielerin Annabelle Mandeng, die mit viel Enthusiasmus überspielt, dass sich alle in einer leeren denkmalgeschützten Industriehalle befanden, wo fünf große Kulissenwände als Hintergrund herhielten und sie die Preisträger und Präsentatoren (darunter Oliver Masucci und Katja Riemann) auf schwarzen Sofas mit großen Abstand verteilten.

Claudia Roth sorgt für Schwung

Auch die neue Kulturstaatsministerin Claudia Roth präsentierte einen Preis, den Co-Produktionspreis, der an die norwegische Produzentin Maria Ekerhovd (46) ging. „Ist nach 16 Jahren Angela Merkel ein Mann in der Lage, Kanzler zu sein?“ wollte die Moderatorin von ihr wissen. „Es ging so viele Frauen um ihn herum – da muss man keine Angst haben“, parlierte Roth. „In einer Zeit, in der Nationalismus und anti-demokratische Gedanken weltweit wachsen, ist es wichtig, zusammen zu arbeiten über die Grenzen hinweg. denn Kultur macht an den Grenzen nicht Halt“, so Roth in fließendem Englisch. Ihre Rede war energiegeladen, spontan und familiär: „Maria, mach weiter so“, ermunterte sie die Produzentin.

Um die ursprünglich nicht online geplante Preisverleihung aufzupeppen, hatten die Initiatoren eine schöne Idee, die es sonst nicht gegeben hätte: Sie ließen die Hälfte der Preise von Filmfans präsentieren, die über die Filme plauderten. Die Deutschen saßen brav im Kino (Delphi Lux in Berlin), andere im Wohnzimmer – und die Finnen draußen im Schnee ums Lagerfeuer. Das wird 2022 nicht zu toppen sein.