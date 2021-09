Die 14 Sänger aus Estland, die am Sonntag nach Zweibrücken kommen, haben schon einen Grammy: Vox Clamantis heißt ihr Chor, mit dem sie um 18 Uhr in der Karlskirche auftreten. „Missa Syllabica“ heißt das etwa 75-minütige Programm, in dem der Chor die „Missa Syllabica“ (1977) des estnischen Komponisten Arvo Pärt (geboren 1935) kombiniert mit der „Messe de Nostra Dame“ von Guillaume de Machaut (um 1360 entstanden). Pärts Werk gehört zu seinen frühen Kompositionen im Tintinnabuli-Stil, dem glockenähnlicher Dreiklang, der Pärt weltberühmt machte. Der Titel des Werk kommt daher, ein Ton pro Silbe gesungen wird. Machauts Messe gilt als dieerste vierstimmige Messe der Musikgeschichte und ist berühmt. Es gibt noch etwa 30 Karten für 16 und 20 Euro, ermäßigt 15,20 bis 19 Euro, bei ticket-regional.de.