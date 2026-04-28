Das deutsch-französische Festival Euroclassic bietet in seiner 33. Spielzeit 27 Veranstaltungen unter dem Motto „Die Goldenen Zwanziger“.

„Dass das Festival Euroclassic 2026 bereits zum 33. Mal stattfindet, zeigt, wie tragfähig und lebendig die Zusammenarbeit und die freundschaftliche Verbindung in der Region ist“, sagte gestern die Zweibrücker Kulturdezernentin Christina Rauch bei der Vorstellung des diesjährigen Festivalprogramms. Eine Aussage, die unisono die Vertreter der anderen, an der Euroclassic beteiligten Gebietskörperschaften unterstreichen. Francis Behr, Vizepräsident der Verbandsgemeinde Bitscherland, sieht in Festivals wie diesem die Zukunft Europas: „Es ist das beste Beispiel dafür, wie man Brücken bauen kann, um in Frieden und Freiheit zusammenzuleben.“

Und dass die Bedeutung des Festivals als sogenannter weicher Standortfaktor auch von den politischen Entscheidern in der Region gesehen wird, spiegelt sich im Etat wider, der trotz aller Spar-Appelle und Kürzungen sowohl in Zweibrücken, Pirmasens, Blieskastel und der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land unverändert ist, im Bitscherland sogar leicht erhöht worden ist. Insgesamt liegt er mit rund 400.000 Euro im Schnitt der vergangenen Jahre. Dass es dennoch mit 27 Veranstaltungen zwischen 5. September und 25. Oktober zwei weniger sind als 2025 liegt unter anderem an den gestiegenen Gagenforderungen, wie Guido Freidinger, Beigeordneter der Stadt Blieskastel, erklärt. Und gerade Blieskastel ist die einzige Gebietskörperschaft, die die Zahl ihrer Konzerte von vier (2025) auf nun sechs erhöht hat. In Zweibrücken gibt es dagegen sechs statt der neun im Vorjahr. „Aber es ist ein hochkarätiges Programm“, versichert Rauch. Und: „Weniger ist manchmal auch mehr“.

Eine Reise in kreative Epoche

Entsprechend dem Motto des Kultursommers Rheinland-Pfalz rankt sich das Programm des Festivals um „Die Goldenen Zwanziger“– ein Motto, das in diesem Jahr besser getroffen wurde, als bei so manchen Festivals zuvor. So sieht es auch die Pirmasenser Kulturamtsleiterin Heike Wittmer: „Zunächst haben wir uns schwer getan, thematisch in den 1920er Jahren zu suchen, doch letztlich ist der Strauß bunter Veranstaltungen geradezu explodiert“. Entsprechend verspricht der Chef des Zweibrücker Kulturamts und Projektleiter des Festivals, Thilo Huble, das Publikum mitzunehmen „auf die Reise in eine Epoche, die von ausgeprägter, kreativer Energie, neuen Ideen und einem Lebensgefühl zwischen Glanz und Veränderung geprägt war“. Doch das Festival will mehr, so Huble. Es soll auch den Bogen zu den 20er Jahren anderer Jahrhunderte spannen und sie in den Dialog miteinander stellen. Die Energie, die Vielfalt und die Spannungsfelder dieser prägenden Zeiten sollen aufleben, miteinander verbunden und gegenübergestellt werden.

Traditionell bietet das Festival in Blieskastel wieder eine „A cappella Nacht“ und in Pirmasens ein Familienmusical, das eigens für Euroclassic inszeniert wird. Nicht im Programm ist dagegen ein Festivalorchester, wie es seit vielen Jahren in Pirmasens zu erleben war. Prominent ist das Festival dennoch besetzt mit Künstlern wie Michael Schulte, Marcel Adam, Max Mutzke und Rüdiger Baldauf, Barbara Hendricks und Stephan Graf von Bothmer, der schon wiederholt mit seinen Improvisationen zu Stummfilmen in Pirmasens zu erleben war, diesmal aber in Zweibrücken mit dem Berliner Live-Filmmusic-Orchestra „Nosferatu – eine Sinfonie des Grauens“ erklingen lässt.

Und wie geht es weiter mit dem Festival Euroclassic? Der entsprechende Vertrag der fünf beteiligten Gebietskörperschaften läuft in diesem Jahr aus. Doch alle Seiten sind zuversichtlich, dass nach dem Eröffnungskonzert am 5. September der Nachfolgevertrag für weitere vier Jahre unterzeichnet wird. Dann wäre sichergestellt, dass es 2027 mit Euroclassic unter dem Motto „Scherz, Satire, tiefere Bedeutung“ weitergeht. Die Planungen dafür laufen bereits.

Infos

Tickets gibt es ab sofort in den Vorverkaufsstellen der beteiligten Kommunen sowie online unter www.ticket-regional.de. Das detaillierte Programm findet sich online unter www.festival-euroclassic.eu. Ein Programmheft erscheint im Mai.