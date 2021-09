Das Konzert mit Sašo Avsenik und seinen Oberkrainern am 21. Oktober beim Euroclassic-Festival in der Pirminiushalle in Hornbach fällt aus. Grund ist die Verlegung des kompletten Tourneeblocks, wie die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land mitteilt. Die Kosten für die Tickets werden erstattet.