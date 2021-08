„Unter dem Thema Nordlichter stehen die Konzerte für den Auftakt zum ,Kompass Europa’, der auch die nächsten Jahre das Festival Euroclassic thematisch begleiten wird“, sagt Festivalprojektleiter Thilo Huble. 30 Konzerte bietet das Festival: zehn in Zweibrücken, drei im Zweibrücker Land, sieben in Pirmasens, acht im Bitscher Land und zwei in Blieskastel. Bei neun Konzerten kommen die Musiker auch aus Nordeuropa.

Zweibrücken

Am Samstag, 28. August, 19.30 Uhr. wird das Festival in der Zweibrücker Festhalle mit dem finnischen Akkordeonvirtuosen Kimmo Pohjonen eröffnet. Der verwegen aussehende Musiker bietet eine auch optisch ansprechende Show. Er kommt mit seinen Töchtern Inka und Saana, die den Akkordeonklang mit Schlagzeug, Gitarre und Gesang begleiten. 300 Zuhörer dürfen in die Festhalle kommen. Karten: 22 bis 29 Euro.

Etwas ruhiger geht es am Mittwoch, 15. September, 19.30 Uhr, in der Zweibrücker Karlskirche weiter: Die schwedische A-cappella-Gruppe Vocado, drei Frauen, drei Männer, singt schwedischen Folk, aber auch Jazz und Pop. Sie wurde 2021 zu Hause als Chor des Jahres ausgezeichnet. Karten: 16 und 20 Euro.

Gleich 14 Sänger aus Estland treten unter dem Namen Vox Clamantis am 19. September, 18 Uhr, in der Zweibrücke Karlskirche mit früher baltischer und europäischer Musik auf, die ihnen schon einen Grammy einbrachte. Man kann den Chor auch in dem Kinofilm „La grande belleza - Die große Schönheit“ von Paolo Sorrentino hören, der 2014 den Auslands-Oscar bekam und vier Europäische Filmpreise bekam. Karten: 16 und 20 Euro.

Was ein Chortheater ist, demonstriert Amanda aus dem schwedischen Göteborg am 10. Oktober, 18 Uhr, in der Zweibrücker Festhalle: ein 30-köpfiger Chor, deren Mitglieder auch tanzen und spielen können und in skandinavischen Kostümen auftreten. Karten: 19 bis 25 Euro.

Der schwedische Saxofonist Magnus Lindgren sorgt als Kopf der SWR Big Band am 1. Oktober, 19.30 Uhr, in der Zweibrücker Festhalle dafür, dass Kinder- und Schlaflieder seines Heimatlandes einen jazzigen Touch bekommen. Karten: 42 bis 48 Euro.

Zweibrücker Land

Aus Litauen kommt das fünfköpfige Ensemble Canto Firoti am 3. September, 19.30 Uhr, in die Klosterkirche Hornbach (nicht ins Fabianstift, wie überall steht, das ist zu klein für die Corona-Bedingungen). Es wird von dem Zink- und Blockflötenspielers Rodrigo Calveyra aus Vilnius geleitet. Der Name des Ensembles bedeutet so viel wie verzierter Gesang, denn es geht um den Dialog zwischen menschlichen Stimmen und Instrumenten. Karten 14 und 18 Euro.

Bitscher Land

Die schwedische Sängerin Hannah Tolf bearbeitet mit dem Duo Octantrion am 15. Oktober, 20.30 Uhr, in Achen bei Bitsch Melodien der Wikinger und anderer Nordmännern so, dass sie flotter und moderner klingen. Karten: 13 und 15 Euro.

Die lettische Violinistin Magdalena Geka und die estnische Pianistin Kristiina Rokashevich bitten am 19. September, 17 Uhr, in der Salle Socio-culturelle in Rolbing zum Konzert mit Stücken von bei uns kaum bekannten nordischen Komponisten wie Erkki-Sen Tüür, Peteris Vasks, Georgs Pelecis, Amanda Rontgen-Maier und dem bekannten Finnen Jean Sibelius. Karten: 13 und 15 Euro.

Pirmasens

Die Show „Voices of the North“ am 4. September, 20 ihr, Open Air vor dem Forum Alte Post in Pirmasens, bietet inspiriert vom Arhus Vocal Festival in Dänemark 2019 gesanglich und optisch einen Einblick in die skandinavischen Landschaften, Mythen und Kompositionen. Karten: 20, 25 Euro.

Karten

Für all diese Konzerte gibt es noch Karten. Sollte ein Konzert ausverkauft sein, gibt es eine Warteliste. Es gilt die 3G-Regel. Infos und Karten: festival-euroclassic.eu.