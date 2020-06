Die zuständigen saarpfälzischen und französischen Behörden haben vereinbart, das gesamte Ausgrabungsgelände im Europäischen Kulturpark Reinheim-Bliesbruck ab Samstag, 20. Juni, wieder für Besucher zu öffnen. Zuletzt waren wegen der Corona-Pandemie der Park-Saisonbeginn ausgesetzt und die französischen Staatsgrenzen geschlossen worden. Letztere sind nun wieder vollständig offen. Besucher – egal auf welcher Parkseite sie ihre Karte kaufen – können nun wieder alle Museumsgebäude beiderseits der deutsch-französischen Grenze nutzen. In den Innenräumen gelten die üblichen Hygienevorschriften wie Abstandhalten und Maskentragen. An der Kasse wird überwacht, dass nicht zu viele Besucher zugleich anwesend sind. Der Eintritt in die Museen „Maison Jean Schaub“, Thermen-Ausgrabung und das französische Ausstellungszentrum „Centre d’Exposition“ bleibt vorerst kostenlos. Für das begehbare Grab der „Keltenfürstin von Reinheim“ und die dort gezeigte Sonderausstellung „Bliesgau“ gilt ein reduzierter Eintrittspreis von 3,50 Euro. Noch ist offen, wann im Kulturpark wieder Führungen, Workshops oder sonstige Begleitangebote möglich sind. Auf Großveranstaltungen wie Vita Romana oder das Keltenfest Samhain wird in diesem Jahr verzichtet.