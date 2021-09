Hellgrau schimmert der Etzelweg seit Sonntagabend zwischen dem Aldi-Knie und der Gleiwitzstraße. Die Löcherpiste ist Vergangenheit, ein ebener, Stoßdämpfer schonender, neuer Straßenbelag zieht sich aus Richtung Mittelbach bis zur Ecke, wo sich die Bäckerei Lang und das asiatische Restaurant befinden.

Zweieinhalb Tage, und das bis in die Abendstunden und bei Dunkelheit, haben die Bauarbeiter am Wochenende gearbeitet, um den Straßenbelag zu sanieren, und sie haben den Zeitplan eingehalten. Gewerbetreibende hatten sich zuvor Sorgen gemacht, dass während einer Vollsperrung die Kunden wegbleiben. Im Nachhinein waren die Sorgen nahezu unbegründet. Lediglich der Rewe-Markt schloss seine Türen am Samstagabend ein wenig früher als sonst.

Die neue Straßendecke ist fast fertig, zumindest ist sie zwischen der Straße nach Mittelbach und der Gleiwitzstraße wieder voll befahrbar aus beiden Richtungen. Nur die Markierungen fehlen noch. Die werden laut Aussage eines beteiligten Straßenbauers aber wohl erst Mitte September aufgebracht.

Denn bis zum 11. September arbeiten die Straßenbauer weiter im Etzelweg, diesmal nicht nur am Wochenende und abends, sondern im laufenden Verkehr, und zwar auf dem zweiten Bauabschnitt zwischen Gleiwitzstraße und der Schlachthofstraße. Auch dort hatte der Straßenbelag stark gelitten, als der Etzelweg während des Baus des Nagelwerk-Kreisels in Ixheim als Umleitung diente.

Im gesamten Etzelweg gilt nach wie vor Tempo 30. Im zweiten Bauabschnitt zudem ein Parkverbot an beiden Straßenrändern bis einschließlich 11. September. Während der Arbeiten kann es kurzzeitig zu Sperrungen kommen. Behinderungen kann es auch geben, wenn nach der Fertigstellung des zweiten Teilabschnitts auf der gesamten Strecke die Fahrbahnmarkierungen aufgespritzt werden.