Die Firma DSG Betriebs- und Schulverpflegung wird im Schuljahr 2024/2025 alle sechs Zweibrücker Ganztagsschulen mit Mittagessen versorgen. Der Stadtrat erteilte einstimmig grünes Licht.

Ein Schüler-Mittagessen kostet bei der Zweibrücker Firma DSG 4,80 Euro beziehungsweise 5,40 Euro brutto, je nachdem, ob es sich um eine Grundschule oder eine weiterführende Schule handelt. Stadtratsmitglied Harald Benoit (AfD) wollte eine Gesamtsumme wissen. Martin Gries vom Schulverwaltungsamt nannte für das Schuljahr 2024/2025 etwa 280.000 Euro. Ganz genau könne man es nicht sagen, da es auch auf die Anzahl der Schülerinnen und Schüler ankommt, die letztlich das Mittagessen-Angebot nutzen. Laut Gries gibt es auch Einnahmen, nämlich von jenen, die keine Ganztagsschüler sind, aber trotzdem in der Schule zu Mittag essen. Sie zahlen laut Gries den vollen Preis.

Igel: Komplett auf Zusatzstoffe verzichten

Schuldezernentin Christina Rauch führte vor der Abstimmung aus, dass die Stadt sich um ein bestmögliches, bezahlbares Mittagessen für die Ganztagsschulen bemühe. „Uns ist daran gelegen, das Essen stetig zu verbessern und gesunder zu machen“, so Rauch. Das neue Stadtratsmitglied Julia Igel (Grüne) nahm darauf Bezug. Aus der Ausschreibung zitierte sie den Satz: „Die Verwendung von Farbstoffen, Konservierungsstoffen und Geschmacksverstärkern wird auf ein Minimum beschränkt.“ Igel regte an, noch einen Schritt weiterzugehen und komplett auf solche Stoffe zu verzichten. Diese seien nachweislich nicht gesund, „und es spielt ja etwa beim Vanillepudding keine Rolle, ob er wegen der Farbstoffe schön gelb ist, es kommt ja auf den Geschmack an“, so die Kinderärztin Igel. Christina Rauch sagte, man nehme die Anregung gerne auf.

Gertrud Schillers (CDU) Frage, ob die Qualitätsstandards des Schulessens regelmäßig kontrolliert werden, bejahte Christina Rauch.