Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Tafelspitz in Meerrettichsoße oder doch lieber ein Chili ohne Fleisch oder vielleicht ein herzhafter Käse? An der Ecke Ixheimerstraße/ Oselbachstraße neben Blumenhaus Gillich gibt es keinen Ladenschluss, Bedienung an den beiden Essensautomaten ist rund um die Uhr.

Tafelspitz in Meerrettichsoße oder doch lieber ein Chili ohne Fleisch oder vielleicht ein herzhafter Käse? An der Ecke Ixheimerstraße/ Oselbachstraße neben dem Blumenhaus