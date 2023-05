Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Damidner sien, wie lang dess schunn her is: Domols had ma noch kenne in de Nacht im Zweebrigger Hauptbahnhof in de Zuch inschdeie un war am negschde Daa Middahs in Minche! Ohne umzeschdeie! Doch, dess hadsmo gebb!“

Von zu Hause kam immer die Anweisung mit auf den Weg: „Rufe gleich an, wanner dord sinn!“ Ach, ja, die Züge fuhren auch noch zuverlässig pünktlich und so war man danach auch am