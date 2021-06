Die Corona-Lage entspannt sich in Zweibrücken weiter. Die Inzidenz sinkt am Donnerstag auf 3 – innerhalb einer guten Woche also ein Absturz auf ein geringes Niveau. Am Mittwoch kam in der gesamten Südwestpfalz eine Neu-Ansteckung hinzu – in Pirmasens. Am Freitag treten weitere Lockerungen in Kraft: Bei privaten Feiern im Freien dürfen sich dann bis zu hundert Personen treffen.