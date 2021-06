Die Corona-Lage entspannt sich nun auch in Zweibrücken. Die Inzidenz sinkt am Mittwoch erstmals seit Monaten auf einen einstelligen Wert. Am Dienstag kam in der gesamten Südwestpfalz keine Neu-Ansteckung hinzu. Am Freitag treten weitere Lockerungen in Kraft: Bei privaten Veranstaltungen im Freien dürfen sich dann bis zu hundert Personen treffen.

Neue Fälle am Dienstag

Zweibrücken:

0 Landkreis Südwestpfalz:

0 Pirmasens

0 Stadt Zweibrücken Inzidenz heute, Mittwoch

9 Inzidenz Dienstag

15 Inzidenz Montag

15 Inzidenz Sonntag

15 Inzidenz Samstag

15 Inzidenz Freitag

35 Inzidenz Donnerstag

38 Inzidenz Mittwoch

49,7 Landkreis Südwestpfalz: Inzidenz heute, Mittwoch

0 Inzidenz Dienstag

1 Inzidenz Montag

1 Inzidenz Sonntag

1 Saarland: