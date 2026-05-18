Am Freitag, 29. Mai, um 19.30 Uhr feiert in der Festhalle Zweibrücken ein außergewöhnliches Bühnenprojekt Premiere.

„Es war Mord!“ verbindet True Crime, Zeitgeschichte und klassische Musik zu einem Konzertabend, der unter die Haut geht. Das berichtet das Kultur- und Verkehrsamt Zweibrücken. Der Schauspieler Roman Knižka und das Bläserquintett Opus 45 widmen sich vier realen Verbrechen des 20. Jahrhunderts. Fälle, die weit über kriminalistische Schlagzeilen hinausreichen. Sie erzählen von politischen Umbrüchen, mutigem Widerstand und Menschen, die für Wahrheit und Haltung mit ihrem Leben bezahlten. Mit großer Präzision und erzählerischer Präsenz führt er durch vier reale Verbrechen des 20. Jahrhunderts: Fall 1: Der Mord an Reichsfinanzminister Matthias Erzberger, Fall 2: Rechtsanwalt Hans Litten – der Mann, der Adolf Hitler herausforderte, Fall 3: Das tragische Sterben von Petra Kelly und Gert Bastian und Fall 4: Das Attentat auf die Journalistin Anna Politkowskaja. Das Bläserquintett Opus 45 – Musiker der Hamburgischen Staatsoper, der Dresdner Philharmonie, des Beethoven Orchesters Bonn und der NDR Radiophilharmonie Hannover – macht mit Musik von Henry Mancini, Johann Sebastian Bach, Samuel Barber, Sergej Prokofjew und Peter Iljitsch Tschaikowsky die Dramatik der Fälle hörbar.

Info

Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenlos. Aus organisatorischen Gründen ist der Zugang nur mit Berechtigungstickets möglich. Diese sind erhältlich beim Kultur- und Verkehrsamt, Maxstraße 1, Zweibrücken, Telefon 06332 871-471.