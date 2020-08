In Zweibrücker Straßen wird gebaut. Deshalb wird es nach Angaben der Stadtverwaltung immer mal wieder Verkehrshindernissen kommen. Folgende sind angekündigt:

Ab kommendem Montag, vom 10. bis 31. August, finden in der Röntgenstraße, zwischen den Einmündungen Von-Behring-Straße und Virchowstraße, Tiefbauarbeiten statt. Die Straße wird in diesem Bereich halbseitig gesperrt. Für Busse und Rettungsdienste bleibt ausreichend Platz.

Vom 10. bis zum 16. August werden in der Louisianastraße von der Hausnummer 5 bis 7 Baumfällarbeiten durchgeführt, Die Straße wird in diesem Bereich voraussichtlich ein bis zwei Tage vollgesperrt. Damit die Anwohner noch an ihre Häuser kommen, wird die Einbahnstraßen-Regelung aufgehoben.

Am Mittwoch, 12. August, wird die Landauer Straße im Bereich der Hausnummer 42 zur Ecke Molitorstraße für ungefähr zwei bis drei Stunden gesperrt. Grund: Ein beschädigter Ampelmast wird erneuert. Für diesen Zeitraum wird der Gehweg an der Ecke gesperrt. Ein Arbeitsfahrzeug sorgt an der Kreuzung für eine kleine Verengung der Straße. Während der Arbeiten darf maximal 30 Stundenkilometer schnell gefahren werden. Die Ampel wird während der Arbeiten ausgeschaltet.

In der Battweilerstraße 1 bis 3 im Stadtteil Oberauerbach wird am 13. August von 13 bis 16 Uhr die Trafostation der Stadtwerke erneuert. Dafür wird ein Mobilkran benötigt. Deshalb wird die Straße halbseitig gesperrt. Auch der Gehweg ist gesperrt. Für Busse und Rettungsfahrzeuge bleibt ein drei Meter breiter Streifen zur Durchfahrt übrig. Vorab dürfen auch Haltverbote gestellt werden.