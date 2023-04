Von Patrick Göbel

Das Fallschirmjägerregiment 26 der Bundeswehr wird ab kommenden Montag, 17. April bis Freitag, 21. April, unter anderem in Homburg üben. Das teilt die Stadt mit. Die Gefechtsübung findet im gesamten Saarland und in Rheinland-Pfalz statt. Es sind unter anderem 70 Soldaten und drei Hubschrauber daran beteiligt. Die Bundeswehr könnte auch Schreckschusspistolen mit Übungsmunition einsetzen, so die Stadt Homburg. Deshalb wird die Bevölkerung darum gebeten, sich auf „mögliche Gefahren und Einschränkungen“ einzustellen. Es kann auf den Straßen auch zu Staus kommen.