Der Zweibrücker Stadtrat erhöht das Gehalt seiner Oberbürgermeister, Bürgermeister und Beigeordneten in aller Regel so früh wie möglich, also zwei Jahre nach Amtsantritt. Es gibt keinen Grund, Oberbürgermeister Wosnitza diese Höherstufung zu verwehren. Das Argument, Politiker verdienten sowieso zu viel, ist schwach. Wer gescheite Politiker will, der muss sie ordentlich bezahlen. Ein Oberbürgermeister sollte mindestens so viel Gehalt bekommen wie der Chef einer mittelgroßen Firma.