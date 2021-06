Am Dienstag meldete die Kreisverwaltung acht neue Corona-Fälle in Zweibrücken. In Pirmasens und dem Landkreis waren es keine. Da die fünf Zweibrücker Fälle vom vergangenen Dienstag wegfallen, steigt die Inzidenz in Zweibrücken deshalb nicht so stark an. In der Stadt gelten weiterhin die Regeln für Inzidenzen zwischen 50 und 100. Erst ab 100 drohen neue Einschränkungen. Im Landkreis gab es am Dienstag nun den dritten Tag in Folge ohne neue Fälle. Hier nähert sich die Inzidenz immer mehr der Null an. Laut RKI haben Stand Dienstag nur drei Landkreise bessere Zahlen: Friesland (0), Goslar (0) und Vorpommern Rügen (1,3).

Neue Fälle Dienstag

Zweibrücken: 8

Landkreis: 0

Stadt Zweibrücken

Inzidenz Mittwoch

79 Inzidenz Dienstag

73 Inzidenz Montag

73 Inzidenz Sonntag

79 Inzidenz Samstag

73 Inzidenz Freitag

82 Inzidenz Donnerstag

74 Inzidenz Mittwoch

61 Landkreis Südwestpfalz: Inzidenz Mittwoch

1 Inzidenz Dienstag

2 Inzidenz Montag

3 Inzidenz Sonntag

4 Inzidenz Samstag

4 Inzidenz Freitag

5 Inzidenz Donnerstag

10 Inzidenz Mittwoch