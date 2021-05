Kaum ein deutscher Film schlägt gut acht Jahre nach seiner Premiere bei der Berlinale noch so hohe Wellen. Die Doku „Blut muss fließen – Undercover unter Nazis“ über Rechtsrock wurde am Dienstag für Schüler der Berufsbildenden Schule Zweibrücken gezeigt. Regisseur Peter Ohlendorf (68) befragte sie nach den vier Vorführungen. Die Schüler staunen - und diskutieren lebhaft.

Starken Tobak verrät der Regisseur, Drehbuchautor Kameramann Peter Ohlendorf noch vor dem Film. Irgendwann sei der Rechtsrockszene im Lauf der Dreharbeiten bekannt gewesen, dass da einer ist, der das Licht der Öffentlichkeit in die Heimlichkeit der Nazikonzerte bringt.

Zwar habe sich niemals ein Fernsehsender oder ein Sponsor gefunden, der die Dreharbeiten finanziell unterstützen wollte. Aber das unter Lebensgefahr von der Kunstfigur Thomas Kuban gedrehte Material war heiß begehrt. Wenn es darum ging, es für Reportagemagazine zu verwenden.

Hochwertige Spionagetechnik eingesetzt

Thomas Kuban sei bei den Dreharbeiten einmal unter den Nazis gestanden, die sich ausmalten, was sie tun, würde der von ihnen gesuchte Journalist endlich enttarnt. So stellen sie sich vor, wie sie ihn im ausverkauften Saal mit Stiefeln treten. Trotzdem setzte der Bedrohte seine Arbeiten dort und später fort. Mit hochwertiger Spionagetechnik unentdeckt. Obwohl mit Metalldetektoren nach ihm, beziehungsweise nach verborgenen Gerätschaften an Körpern gesucht wurde.

Am Ende eines Films, der entsetzt, Ekel erregt und sprachlos macht, steht eine Pressekonferenz des damaligen bayrischen Innenministers Günther Beckstein. Es geht um Kriminalstatistiken. Und damit auch um Extremisten.

Bis zur Unkenntlichkeit verkleidet

Kuban, der im Film nie in seiner Verkleidung als Neonazi zu sehen ist, tritt hier – wie über die gesamte Filmlänge – als ein bis zur Unkenntlichkeit verfremdeter Journalist auf. Er beklagt gegenüber Beckstein, dass bei vier Konzerten in Bayern offensichtlich Straftaten begangen wurden, die anwesende Polizei aber nicht eingeschritten sei. Die Antwort des Innenministers bleibt trotz mehrfacher Nachfragen patzig. Er verweist den unter Lebensgefahr Drehenden darauf, dass er doch selbst Anzeige erstatten könne.

Das ist eine Szene, die die Schülerin Lisa Maria Vogl nicht loslässt. „Er, Beckstein, hat das alles runtergespielt. Er ist gar nicht darauf eingegangen“, stellt sie bei der Diskussion nach dem Film fest. Nicht als Einzige.

Wie kommt der Film an die Berufsschule?

Nach der Vorführung entsteht ein intensiver Austausch der Schüler der Höheren Berufsfachschule Sozialassistenz mit dem Regisseur. „Wir haben ein Lernfeld, das sich mit Musik im Nationalsozialismus und generell mit Rechtsrock beschäftigt“, erzählt Lukas Hoffmann, der Lehrer, hierzu. Über eine Lehrerpublikation ist der Berufsschullehrer auf Ohlendorfs Film aufmerksam geworden und lud ihn nach Zweibrücken ein. Dort zeigte Ohlendorf seine Dokumentation am Dienstag in den vier Klassen, die Hoffmann unterrichtet.

Erstaunen gibt es nach dem Film. Auch, weil nicht nur Jasons Steininger in den 82 Minuten Filmlänge mehr Gewalt erwartet hätte. „Es gibt schon Gewalt manchmal, in diesen Konzerten“, antwortet der Regisseur, der 100 Stunden Filmmaterial sichtete. „Wenn Bier getrunken wird, kommt auch mal schnell die Faust ins Spiel.“ Thomas Kuban habe aber regelmäßig versucht, den Saal zu verlassen, wenn Gewalt passiert sei. Das sei nicht immer möglich gewesen, um ein enttarnendes Verhaltensmuster zu vermeiden. Aber: „Wir haben Gewalt nicht im Film gewollt. Uns haben die Texte gereicht.“

Doch wie kann das ein Mensch, der sich dieser Gefahr über lange Jahre aussetzt, ertragen? Und das noch völlig allein auf den Konzerten? Also schutzlos? Das ist eine Frage, die Ahmed Dhafer beschäftigt: „Ich würde mich da sehr unwohl fühlen“.

Wie findet man den Mann, den man nicht finden soll?

Ohlendorf sagt dazu lieber nichts Näheres. Außer: „wenn man da jedes Mal alleine auftaucht, das geht nicht.“

Wie fanden der Regisseur und sein Protagonist im Film eigentlich zu einander, will Dhafer noch wissen? Thomas Kuban im Netz zu finden, sei unmöglich, antwortet Ohlendorf. Keiner wisse, wie er wirklich aussehe, weil er optimal getarnt sei. Aber für Ohlendorf ist die Kontaktaufnahme doch einfach gewesen. „Es gibt einen Freund von Thomas, mit dem ich auch befreundet bin. Dadurch war die Brücke gebaut.“

Am Anfang stehen harmlose Begegnungen

Die Faszination am Rechtsrock entsteht nach Ansicht Ohlendorfs in zu Beginn harmlosen Begegnungen. Man treffe sich zum Beispiel in einem Zirkuswagen im Dorf, weil sonst nichts los sei. So sei es im hessischen Kirtorf passiert. Man feiere zusammen, höre bei der Musik nicht so genau hin und auf einmal fallen die entsprechenden rechtsradikalen Worte. Zuvor aufgebaute Sympathien bereiten so den Boden für nationalsozialistisches Gedankengut.

Um das zu verhindern und um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, habe „Es muss Blut fließen“ in neun Jahren um die 2000 Aufführungen erlebt. Immer mit anschließender Diskussion mit dem Regisseur.