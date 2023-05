Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist nicht gut bestellt um die Tierhaltung in der Region. Immer weniger Bauern halten Rinder, Schweine, Hühner und Schafe. Die Gründe dafür sind vielfältig: Die Auflagen steigen, die Preise für Tiere und Tierprodukte fallen, und vielerorts gibt es für den Hof keinen Nachfolger. Eine Misere, deren Ende der Kreisvorsitzende des Bauern- und Winzerverbandes, Uwe Bißbort, noch nicht gekommen sieht.

„Früher gab es in jedem Dorf zwei bis drei Betriebe mit Zuchtsauen, die Ferkel auf die Welt bringen“, erinnert sich Bißbort. Diese Zeiten seien lange vorbei. Heute könne man die Betriebe mit Ferkelerzeugung im Landkreis an einer Hand abzählen; in Zweibrücken gebe es schon gar keine mehr, und in Pirmasens sei er der Einzige, so Bißbort. 160 Muttersauen hat er auf seinem Hof in Windsberg, einem Familienbetrieb in vierter Generation. „Das ist nichts im Vergleich zu den Großbetrieben im Osten, die zwischen 5.000 und 7.000 Zuchtsauen, Ferkel und Mastschweine halten“, vergleicht Bißbort.

In Russland Betriebe unvorstellbaren Ausmaßes

Und