Am Freitagabend (19 Uhr) will der Regionalliga-Zweitplatzierte FC Homburg zuhause unter Flutlicht gegen Astoria Walldorf die nächsten Punkte holen, um dem Tabellenführer Ulm auf der Pelle zu bleiben. Derweil geht der Blick bereits weiter zum darauffolgenden Spieltag am kommenden Wochenende: Zum Mitreisen zum Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart II am Samstag, 01. Oktober, bietet der FC 08 Homburg einen Fanbus an. Fahrkarten für 17 Euro können ab sofort auf der Geschäftsstelle (Telefon 06841 8180780) erworben werden. Bustickets sind auch beim Heimspiel am Freitagabend gegen Walldorf an der Fanbude in der Stehplatzkurve erhältlich. Der Fanbus am 1. Oktober fährt um 9.30 Uhr am Parkplatz Jahnplatz vor dem Homburger Waldstadion sowie um 9.45 Uhr am Homburger Hauptbahnhof ab.